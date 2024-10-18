Наслідки російсьокого обстрілу Лиману, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200348-rashysty-obstrilyaly-lyman-na-donechchyni-vynykly-pojeji-u-budynkah-foto.html

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Російські загарбники обстріляли місто Лиман на Донеччині — виникли пожежі у житлових будинках.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на території Донецької області. На щастя, ніхто не постраждав.