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Наслідки російсьокого обстрілу Лиману, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли Лиман на Донеччині — виникли пожежі у будинках (ФОТО)

18 жов 2024, 11:39
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Російські загарбники обстріляли місто Лиман на Донеччині — виникли пожежі у житлових будинках.


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на території Донецької області. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки російсьокого обстрілу Лиману, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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