В Украине растет потребление электроэнергии, фото:

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В Україні споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні вранці станом 9.30 споживання було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у четвер.

Водночас вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня — у середу, 16 жовтня.

Причина зростання споживання — подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема — у вечірні години, — наголошують в «Укренерго».

У компанії нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Тож в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.