Потребление электроэнергии растет из-за обогревателей — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n200354-potreblenie-elektroenergii-rastet-iz-za-obogrevateley-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам.
Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що сьогодні вранці станом 9.30 споживання було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у четвер.
Водночас вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня — у середу, 16 жовтня.
Причина зростання споживання — подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема — у вечірні години, — наголошують в «Укренерго».
У компанії нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Тож в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00, — закликають в «Укренерго».