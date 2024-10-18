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Ракурс
В Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії зростає через обігрівачі — Укренерго

18 жов 2024, 14:38
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В Україні споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам.


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні вранці станом 9.30 споживання було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у четвер.

Водночас вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня — у середу, 16 жовтня.

Причина зростання споживання — подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема — у вечірні години, — наголошують в «Укренерго».

У компанії нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. Тож в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00, — закликають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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