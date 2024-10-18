Журналист Максим Буткевич. Фото:

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Ракурс

Максим Буткевич повернувся з російського полону.

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Український правозахисник, журналіст та військовослужбовець Буткевич повернувся додому в рамках обміну полоненими росією. Він вступив до лав Сил оборони у березні 2022 року, а у червні того ж року потрапив у полон. Про це повідомив Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Буткевича

Максима Буткевича, українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця звільнили з російського полону! Про це повідомляє його батько. Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома, — йдеться у повідомленні.

Тим часом російська пропаганда поінформувала про обмін військовополоненими, що відбувся у форматі 95 на 95 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, у 2023 році року так звані верховні суди терористичних ЛНР та ДНР засудили Максима Буткевича до 13 років ув’язнення.