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Журналіст Максим Буткевич. Фото:
З полону повернули журналіста Максима Буткевичаhttps://racurs.ua/ua/n200372-z-polonu-povernuly-jurnalista-maksyma-butkevycha.htmlРакурс
Максим Буткевич повернувся з російського полону.
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Український правозахисник, журналіст та військовослужбовець Буткевич повернувся додому в рамках обміну полоненими росією. Він вступив до лав Сил оборони у березні 2022 року, а у червні того ж року потрапив у полон. Про це повідомив Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Буткевича
Максима Буткевича, українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця звільнили з російського полону! Про це повідомляє його батько. Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома, — йдеться у повідомленні.
Тим часом російська пропаганда поінформувала про обмін військовополоненими, що відбувся у форматі 95 на 95 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
Нагадаємо, у 2023 році року так звані верховні суди терористичних ЛНР та ДНР засудили Максима Буткевича до 13 років ув’язнення.