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Среди пострадавших в Запорожье есть двое детей - видео и фото после попадания КАБов
Среди пострадавших в Запорожье есть двое детей — видео и фото после попадания КАБовhttps://racurs.ua/n200400-sredi-postradavshih-v-zaporoje-est-dvoe-detey-video-i-foto-posle-popadaniya-kabov.htmlРакурс
У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по центру міста.
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До лікарів звернулися вже восьмеро людей.
Серед них двоє дітей — 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.
Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.
«Ракурс» повідомляв, що увечері 19 жовтня окупанти вдарили по середмістю Запоріжжя двома КАБами.
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