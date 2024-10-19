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Ракурс
Среди пострадавших в Запорожье есть двое детей - видео и фото после попадания КАБов

Среди пострадавших в Запорожье есть двое детей — видео и фото после попадания КАБов

19 окт 2024, 21:11
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У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по центру міста.


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До лікарів звернулися вже восьмеро людей.

Серед них двоє дітей — 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.

Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.

«Ракурс» повідомляв, що увечері 19 жовтня окупанти вдарили по середмістю Запоріжжя двома КАБами.

Источник: Ракурс


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