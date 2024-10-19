Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Серед постраждалих у Запоріжжі є двоє дітей - відео після влучання КАБІВ

Серед постраждалих у Запоріжжі є двоє дітей — відео та фото після влучання КАБів

19 жов 2024, 21:11
999

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по центру міста.


.

До лікарів звернулися вже восьмеро людей.

Серед них двоє дітей — 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.

Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.

«Ракурс» повідомляв, що увечері 19 жовтня окупанти вдарили по середмістю Запоріжжя двома КАБами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів