Серед постраждалих у Запоріжжі є двоє дітей - відео після влучання КАБІВ

https://racurs.ua/ua/n200400-sered-postrajdalyh-u-zaporijji-ie-dvoie-ditey-video-pislya-vluchannya-kabiv.html

Ракурс

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по центру міста.

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До лікарів звернулися вже восьмеро людей.

Серед них двоє дітей — 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.

Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.

«Ракурс» повідомляв, що увечері 19 жовтня окупанти вдарили по середмістю Запоріжжя двома КАБами.