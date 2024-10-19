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Серед постраждалих у Запоріжжі є двоє дітей - відео після влучання КАБІВ
Серед постраждалих у Запоріжжі є двоє дітей — відео та фото після влучання КАБівhttps://racurs.ua/ua/n200400-sered-postrajdalyh-u-zaporijji-ie-dvoie-ditey-video-pislya-vluchannya-kabiv.htmlРакурс
У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по центру міста.
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До лікарів звернулися вже восьмеро людей.
Серед них двоє дітей — 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.
Один з прильотів прийшовся за кількасот метрів від гіпермаркету.
«Ракурс» повідомляв, що увечері 19 жовтня окупанти вдарили по середмістю Запоріжжя двома КАБами.