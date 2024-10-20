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Ракурс
Конфликт между российскими захватчиками, скриншот видео

Российский пехотинец расстрелял танкиста, «засветившего» позицию перед украинским дроном (ВИДЕО)

20 окт 2024, 14:05
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Російський піхотинець розстріляв танкіста, який прибіг до них на позицію та засвітив її перед українським дроном.


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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 20 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі український військовий з 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов.

На відео показано, що інший військовий намагався зупинити «товаріща», однак безуспішно.

Подія сталася на Курахівському напрямку.

Источник: Ракурс


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