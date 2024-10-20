Конфликт между российскими захватчиками, скриншот видео

https://racurs.ua/n200414-rossiyskiy-pehotinec-rasstrelyal-tankista-zasvetivshego-poziciu-pered-ukrainskim-dronom-video.html

Ракурс

Російський піхотинець розстріляв танкіста, який прибіг до них на позицію та засвітив її перед українським дроном.

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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 20 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі український військовий з 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов.

На відео показано, що інший військовий намагався зупинити «товаріща», однак безуспішно.

Подія сталася на Курахівському напрямку.