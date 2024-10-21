Генштаб предупредил об опасности для публичных мероприятий – россияне активизировали ракетный террор

https://racurs.ua/n200444-genshtab-predupredil-ob-opasnosti-dlya-publichnyh-meropriyatiy-rossiyane-aktivizirovali-raketnyy.html

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російська федерація продовжує застосовувати тактику терору мирного населення України, виправдовуючи свої удари сфабрикованими аргументами про нібито використання лікарень, шкіл, житлових будинків та інших цивільних об'єктів в якості військових складів, місць розміщення особового складу, озброєння та військової техніки.

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У Генеральному штабі ЗСУ попередили про небезпеку для публічних заходів.

Особливу увагу з боку ворога під час збору даних та планування ракетних і авіаційних атак привертають масові публічні заходи, зокрема волонтерські ініціативи, метою проведення яких є підтримка Збройних сил України, інших складових сил оборони. Удари по таких місцях спрямовані на залякування українців, є спробою зламати їх волю до опору.

В умовах підвищеної небезпеки важливо дотримуватись правил інформаційної безпеки під час проведення масових зібрань: