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Генштаб предупредил об опасности для публичных мероприятий – россияне активизировали ракетный террор
Генштаб предупредил об опасности для публичных мероприятий — россияне активизировали ракетный террорhttps://racurs.ua/n200444-genshtab-predupredil-ob-opasnosti-dlya-publichnyh-meropriyatiy-rossiyane-aktivizirovali-raketnyy.htmlРакурс
російська федерація продовжує застосовувати тактику терору мирного населення України, виправдовуючи свої удари сфабрикованими аргументами про нібито використання лікарень, шкіл, житлових будинків та інших цивільних об'єктів в якості військових складів, місць розміщення особового складу, озброєння та військової техніки.
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У Генеральному штабі ЗСУ попередили про небезпеку для публічних заходів.
Особливу увагу з боку ворога під час збору даних та планування ракетних і авіаційних атак привертають масові публічні заходи, зокрема волонтерські ініціативи, метою проведення яких є підтримка Збройних сил України, інших складових сил оборони. Удари по таких місцях спрямовані на залякування українців, є спробою зламати їх волю до опору.
В умовах підвищеної небезпеки важливо дотримуватись правил інформаційної безпеки під час проведення масових зібрань:
- уникайте попередніх публікацій із точними деталями заздалегідь. Найкраще анонсувати лише формат заходу, а точні місце та час повідомляти безпосереднім учасникам особисто або через персональні сповіщення;
- під час проведення заходу не поширюйте у соціальних мережах інформацію про місце, час або кількість людей до його завершення;
- не публікуйте фото, що можуть містити геолокаційні дані або інші підказки для противника щодо визначення місця проведення заходу;
- слідкуйте за сигналами тривоги та не ігноруйте їх;
- під час тривоги прямуйте до найближчого укриття, дотримуючись вказівок організаторів.
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