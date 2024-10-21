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Генштаб попередив про небезпеку для публічних заходів - росіяни активізували ракетний терор

Генштаб попередив про небезпеку для публічних заходів — росіяни активізували ракетний терор

21 жов 2024, 12:50
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російська федерація продовжує застосовувати тактику терору мирного населення України, виправдовуючи свої удари сфабрикованими аргументами про нібито використання лікарень, шкіл, житлових будинків та інших цивільних об'єктів в якості військових складів, місць розміщення особового складу, озброєння та військової техніки.


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У Генеральному штабі ЗСУ попередили про небезпеку для публічних заходів.

Особливу увагу з боку ворога під час збору даних та планування ракетних і авіаційних атак привертають масові публічні заходи, зокрема волонтерські ініціативи, метою проведення яких є підтримка Збройних сил України, інших складових сил оборони. Удари по таких місцях спрямовані на залякування українців, є спробою зламати їх волю до опору.

В умовах підвищеної небезпеки важливо дотримуватись правил інформаційної безпеки під час проведення масових зібрань:

  • уникайте попередніх публікацій із точними деталями заздалегідь. Найкраще анонсувати лише формат заходу, а точні місце та час повідомляти безпосереднім учасникам особисто або через персональні сповіщення;
  • під час проведення заходу не поширюйте у соціальних мережах інформацію про місце, час або кількість людей до його завершення;
  • не публікуйте фото, що можуть містити геолокаційні дані або інші підказки для противника щодо визначення місця проведення заходу;
  • слідкуйте за сигналами тривоги та не ігноруйте їх;
  • під час тривоги прямуйте до найближчого укриття, дотримуючись вказівок організаторів.

Джерело: Ракурс


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