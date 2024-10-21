Житель Николаевщины подорвался при попытке разобрать принесенный пять месяцев назад боеприпас

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Спасатели призывают не трогать взрывоопасные предметы, фото: ГСЧС
Житель Николаевщины подорвался при попытке разобрать принесенный пять месяцев назад боеприпасhttps://racurs.ua/n200459-jitel-nikolaevschiny-podorvalsya-pri-popytke-razobrat-prinesennyy-pyat-mesyacev-nazad-boepripas.htmlРакурс
На Миколаївщині чоловік 1964 року народження травмувався, спробувавши розібрати вибухонебезпечний предмет, який приніс додому ще п’ять місяців тому.
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Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Вночі до Березнегуватської центральної лікарні було доставлено чоловіка 1964 р.н. із мінно-вибуховими травмами. Ще навесні він знайшов вибухонебезпечні предмети, ймовірно кулі без гільз, і приніс додому. Вчора вночі чоловіку стало цікаво, що ж там всередині боєприпасу і він вирішив його розібрати. Як наслідок — той здетонував, — зазначили у відомстві.
У ДСНС закликають громадян не чіпати предмети, ззовні схожі на боєприпаси!
Не несіть їх додому! І тим паче — не розбирайте! Одразу телефонуйте на «101», — наголошують у відомстві.
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