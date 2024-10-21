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Ракурс
Спасатели призывают не трогать взрывоопасные предметы, фото: ГСЧС

Житель Николаевщины подорвался при попытке разобрать принесенный пять месяцев назад боеприпас

21 окт 2024, 20:00
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На Миколаївщині чоловік 1964 року народження травмувався, спробувавши розібрати вибухонебезпечний предмет, який приніс додому ще п’ять місяців тому.


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Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі до Березнегуватської центральної лікарні було доставлено чоловіка 1964 р.н. із мінно-вибуховими травмами. Ще навесні він знайшов вибухонебезпечні предмети, ймовірно кулі без гільз, і приніс додому. Вчора вночі чоловіку стало цікаво, що ж там всередині боєприпасу і він вирішив його розібрати. Як наслідок — той здетонував, — зазначили у відомстві.

У ДСНС закликають громадян не чіпати предмети, ззовні схожі на боєприпаси!

Не несіть їх додому! І тим паче — не розбирайте! Одразу телефонуйте на «101», — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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