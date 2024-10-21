Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рятувальники закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети, фото: ДСНС

Житель Миколаївщини підірвався при спробі розібрати принесений п’ять місяців тому боєприпас

21 жов 2024, 20:00
999

На Миколаївщині чоловік 1964 року народження травмувався, спробувавши розібрати вибухонебезпечний предмет, який приніс додому ще п’ять місяців тому.


.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі до Березнегуватської центральної лікарні було доставлено чоловіка 1964 р.н. із мінно-вибуховими травмами. Ще навесні він знайшов вибухонебезпечні предмети, ймовірно кулі без гільз, і приніс додому. Вчора вночі чоловіку стало цікаво, що ж там всередині боєприпасу і він вирішив його розібрати. Як наслідок — той здетонував, — зазначили у відомстві.

У ДСНС закликають громадян не чіпати предмети, ззовні схожі на боєприпаси!

Не несіть їх додому! І тим паче — не розбирайте! Одразу телефонуйте на «101», — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів