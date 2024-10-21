Житель Миколаївщини підірвався при спробі розібрати принесений п’ять місяців тому боєприпас

Рятувальники закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети, фото: ДСНС

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Ракурс

На Миколаївщині чоловік 1964 року народження травмувався, спробувавши розібрати вибухонебезпечний предмет, який приніс додому ще п’ять місяців тому.

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Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі до Березнегуватської центральної лікарні було доставлено чоловіка 1964 р.н. із мінно-вибуховими травмами. Ще навесні він знайшов вибухонебезпечні предмети, ймовірно кулі без гільз, і приніс додому. Вчора вночі чоловіку стало цікаво, що ж там всередині боєприпасу і він вирішив його розібрати. Як наслідок — той здетонував, — зазначили у відомстві.

У ДСНС закликають громадян не чіпати предмети, ззовні схожі на боєприпаси!