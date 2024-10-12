На Харківщині чоловіки намагалися розібрати боєприпас. Фото:

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Вибух боєприпасу на Харківщині призвів до поранення цивільних.

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У суботу, 12 жовтня, у місті Дергачі вибухнув боєприпас. Сталося це тому, що його намагалися розібрати двоє місцевим мешканців. Вони дістали осколкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги доправила постраждалих до обласної лікарні. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У ДСНС наголосили, що при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

самостійно вилучати знахідку з землі;

брати вибухонебезпечні предмети в руки;

наносити по ньому удари;

робити спроби розібрати ВНП;

переносити або переміщати з місця на місце.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомили про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами: 101, 102 або 112.

Нагадаємо, 11 жовтня у селі Євгенівка Снігурівської громади Миколаївської області чотири корови підірвалися на мінному полі. Сапери обстежили територію поряд із травмованими тваринами та виявили протипіхотну міну ПМН-2.