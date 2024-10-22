Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правоохранители нашли человека, совершившего надругательство над могилами военных во Львове

Правоохранители нашли человека, совершившего надругательство над могилами военных во Львове

22 окт 2024, 15:51
999

Правоохоронці знайшли людину, яка вчинила наругу над могилами військових на Личаківському кладовищі у Львові


.

Загалом 48-річна жінка пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на близько 40 могилах. Чому вона це зробила — правоохоронці не повідомляють.

Зараз тривають слідчі дії, а також розв’язують питання про призначення низки експертиз.

За наругу над місцями поховань жінці загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ніч на 20 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вандали потрощили могили загиблих українських військових — героїв російсько-української війни, а також три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров