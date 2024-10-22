Правоохранители нашли человека, совершившего надругательство над могилами военных во Львове

https://racurs.ua/n200482-pravoohraniteli-nashli-cheloveka-sovershivshego-nadrugatelstvo-nad-mogilami-voennyh-vo-lvove.html

Ракурс

Правоохоронці знайшли людину, яка вчинила наругу над могилами військових на Личаківському кладовищі у Львові

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Загалом 48-річна жінка пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на близько 40 могилах. Чому вона це зробила — правоохоронці не повідомляють.

Зараз тривають слідчі дії, а також розв’язують питання про призначення низки експертиз.

За наругу над місцями поховань жінці загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ніч на 20 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вандали потрощили могили загиблих українських військових — героїв російсько-української війни, а також три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.