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Ракурс
Правоохоронці знайшли людину, яка вчинила наругу над могилами військових у Львові

Правоохоронці знайшли людину, яка вчинила наругу над могилами військових у Львові

22 жов 2024, 15:51
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Правоохоронці знайшли людину, яка вчинила наругу над могилами військових на Личаківському кладовищі у Львові


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Загалом 48-річна жінка пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на близько 40 могилах. Чому вона це зробила — правоохоронці не повідомляють.

Зараз тривають слідчі дії, а також розв’язують питання про призначення низки експертиз.

За наругу над місцями поховань жінці загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ніч на 20 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вандали потрощили могили загиблих українських військових — героїв російсько-української війни, а також три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.

Джерело: Ракурс


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