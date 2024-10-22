Самолеты снова будут летать над Украиной - есть первое разрешение

https://racurs.ua/n200487-samolety-snova-budut-letat-nad-ukrainoy-est-pervoe-razreshenie.html

Ракурс

Державіаслужба України дозволила компанії «Супернова Ейрлайнз» (це авіакомпанія «Нової пошти») на польоти в Київ та Львів

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Літаки курсуватимуть за маршрутом Львів-Прага-Львів та Київ-Прага-Київ. Частота польотів — 7 разів на тиждень.

Права на експлуатацію надані на необмежений строк, починаючи з 1 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737−800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.