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Літаки таки літатимуть над Україною!
Літаки знову літатимуть над Україною — є перший дозвілhttps://racurs.ua/ua/n200487-litaky-znovu-litatymut-nad-ukrayinou-ie-pershyy-dozvil.htmlРакурс
Державіаслужба України дозволила компанії «Супернова Ейрлайнз» (це авіакомпанія «Нової пошти») на польоти в Київ та Львів
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Літаки курсуватимуть за маршрутом Львів-Прага-Львів та Київ-Прага-Київ. Частота польотів — 7 разів на тиждень.
Права на експлуатацію надані на необмежений строк, починаючи з 1 листопада 2024 року.
Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737−800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.
Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.
Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.