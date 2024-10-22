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Ракурс
Літаки таки літатимуть над Україною!

Літаки знову літатимуть над Україною — є перший дозвіл

22 жов 2024, 17:50
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Державіаслужба України дозволила компанії «Супернова Ейрлайнз» (це авіакомпанія «Нової пошти») на польоти в Київ та Львів


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Літаки курсуватимуть за маршрутом Львів-Прага-Львів та Київ-Прага-Київ. Частота польотів — 7 разів на тиждень.

Права на експлуатацію надані на необмежений строк, починаючи з 1 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737−800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Джерело: Ракурс


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