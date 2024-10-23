Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области, есть жертвы

Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія росії атакувала цивільний автомобіль у Запорізькій області.

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Окупанти з дрона вдарили по автівці у Василівському районі. Машина рухалася між селищами Степногірськ та Приморське. Внаслідок обстрілу загинули 40-річний та 70-річний чоловіки. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

В ОВА також поінформували, що впродовж доби окупанти завдали 411 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Ворожа авіація шість разів била по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.

А 251 дрон різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. Також ворог бив по мирних населених пунктах з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Влада отримала 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 23 жовтня в Черкаському районі російські ударні БпЛА вдарили по об'єктах інфраструктури. Пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в Черкасах, адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.