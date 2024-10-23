Робот «Тарган» появится на вооружении ВСУ. Фото: МОУ

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Український робот «Тарган» використовуватимуть військовослужбовці Збройних сил України.

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Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», який був розроблений вітчизняними інженерами. Цей робот може транспортувати боєприпаси, продукти харчування або спорядження для бійців. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба МОУ.

«Тарган» оснащений безшумним електричним двигуном та великими гумовими колесами. А особливості його конструкції дозволяють безпілотнику рухатися полем бою непомітно на значну відстань.

Крім того, робот має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його в мікроавтобусі або на автомобільному причепі. А сам «Тарган» може перевозити до 200 кг вантажу.

Нагадаємо, ЗСУ активно використовують роботів для ведення боїв проти загарбників з росії. Зокрема, у вересні біля Новогродівки військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади за допомогою роботизованої платформи RatelSзнищили підземний перехід з особовим складом ворога.