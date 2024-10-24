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Житель Франковщины попал в канал Чаронда, пытаясь пересечь границу с Венгрией, фото: ГСЧС
29-летний житель Франковщины застрял в болоте, пытаясь нелегально пересечь границу (ФОТО)https://racurs.ua/n200559-29-letniy-jitel-frankovschiny-zastryal-v-bolote-pytayas-nelegalno-peresech-granicu-foto.htmlРакурс
Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували 29-річного жителя Івано-Франківщини, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.
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Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що чоловік сам зателефонував на гарячу телефонну лінію Держприкордонслужби та заявив, що хоче здатися прикордонникам.
Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися. За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Горонглаб», — розповіли у ДПСУ.
Невдовзі група реагування знайшла чоловіка — він вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.
Прикордонники дістали порушника з води. Його доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі. Тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України, — резюмували у відомстві.
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