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Житель Франківщини потрапив у канал Чаронда, намагаючись перетнути кордон із Угорщиною, фото: ДСНС

29-річний житель Франківщини застрягнув у болоті, намагаючись нелегально перетнути кордон (ФОТО)

24 жов 2024, 18:56
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Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували 29-річного жителя Івано-Франківщини, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.


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Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що чоловік сам зателефонував на гарячу телефонну лінію Держприкордонслужби та заявив, що хоче здатися прикордонникам.

Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися. За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Горонглаб», — розповіли у ДПСУ.

Невдовзі група реагування знайшла чоловіка — він вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.

Прикордонники дістали порушника з води. Його доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі. Тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України, — резюмували у відомстві.

Житель Франківщини потрапив у канал Чаронда, намагаючись перетнути кордон із Угорщиною, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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