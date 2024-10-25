Российские «Шахеды» четыре часа атаковали Киев. Фото:

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Масовану атаку дронів відбивали у Києві вночі 25 жовтня.

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Нічна тривога в столиці тривала чотири години — БпЛА типу «Шахед» з Курської області та Краснодарського краю заходили на місто двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Києві оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о 3.00. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Під час відбиття повітряної атаки захисники збили до 15 ударних дронів. Уламки падали, зокрема у Дарницькому районі. Це призвело там до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу ліквідували. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Керівник КМВА зазначив, що нинішня повітряна атака на Київ з боку російської федерації стала вже 15-ю з початку жовтня. Ворог застосовував для неї виключно безпілотні літальні апарати.

Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник опублікував фото наслідків падіння уламків й зазначив, пожежа була незначною.

Нагадаємо, 24 жовтня Хмельниччину атакували ворожі БпЛА типу Shahed. Вісім дронів знищила протиповітряна оборона. Однак уламки дронів у Старокостянтинові пошкодили житловий багатоквартирний будинок, дах готелю, нежитлове приміщення та вікна в одній із бібліотек області. Постраждали четверо осіб, двох довелося госпіталізувати.