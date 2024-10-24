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Ракурс
Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Старокостянтинів показала ДСНС (ФОТО)

24 жов 2024, 14:20
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Руйнування в Старокостянтинову внаслідок російської атаки показали рятувальники.


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У місті внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА типу Shahed пошкоджено готель та двоповерховий будинок. Також виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку були евакуйовані 40 осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт росіяни повторно атакували. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де й працювали вогнеборці.

Рятувальники не постраждали, бо знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань.

Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 24 жовтня Хмельниччину атакували ворожі БпЛА типу Shahed. Вісім дронів знищила протиповітряна оборона. Однак уламки дронів пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю, нежитлове приміщення та вікна в одній із бібліотек області. Постраждали четверо осіб, двох довелося госпіталізувати.

Джерело: Ракурс


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