Наслідки атаки на Старокостянтинів. Фото: ДСНС

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Руйнування в Старокостянтинову внаслідок російської атаки показали рятувальники.

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У місті внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА типу Shahed пошкоджено готель та двоповерховий будинок. Також виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку були евакуйовані 40 осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт росіяни повторно атакували. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де й працювали вогнеборці.

Рятувальники не постраждали, бо знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань.

Нагадаємо, 24 жовтня Хмельниччину атакували ворожі БпЛА типу Shahed. Вісім дронів знищила протиповітряна оборона. Однак уламки дронів пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю, нежитлове приміщення та вікна в одній із бібліотек області. Постраждали четверо осіб, двох довелося госпіталізувати.