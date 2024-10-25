Армия рф продвинулась к центру Селидового. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n200582-armiya-rf-prodvinulas-k-centru-goroda-selidovo-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Російська армія майже напевно просунулася у шахтарському місті Селидове.

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Ні ЗСУ, ні армія рф не контролюють повністю цей населений пункт. бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста. Селидове — останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі X.

Британці зазначають, що з початку жовтня 2024 року темпи просування загарбників до Покровська значно сповільнилися. Росіяни залишаються приблизно за 7 км від міста.

Нещодавно вороже командування направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто. У Лондоні вважають, що противник хоче використовувати шосе E50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо окупує Селидове.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни з потужної артпідготовки розпочали масштабні наступальні дії в районі Селидового і навіть зайшли до міста.

Українські журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що українські захисники робили все можливе, щоб вибити з Селидового ворогів. Військові розуміють, що ймовірна втрата населеного пункту створить в найближчому майбутньому загрозу втрати Покровська.