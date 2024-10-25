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Подозреваемый в организации покушения на убийство депутат в Жмеринке скрылся за границу со справкой ВЛК
Подозреваемый в организации покушения на убийство депутат в Жмеринке скрылся за границу со справкой ВЛКhttps://racurs.ua/n200592-podozrevaemyy-v-organizacii-pokusheniya-na-ubiystvo-deputat-v-jmerinke-skrylsya-za-granicu.htmlРакурс
На Вінниччині висунули підозру чотирьом лікарям, які видали депутату довідку про непридатність до служби.
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Керівник ВЛК разом з іншими лікарями склали й видали низку медичних документів, які містять неправдиву інформацію про те, що в ексдепутата нібито є захворювання, повідомив Офіс генпрокурора.
Це стало підставою, щоб визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку, Завдяки цим документам він також отримав можливість без перешкод виїхати за кордон.
Це й зробив підозрюваний ексдепутат Жмеринської міської ради, якого також звинувачують в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради.
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