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Ракурс
Подозреваемый в организации покушения на убийство депутат в Жмеринке скрылся за границу со справкой ВЛК

Подозреваемый в организации покушения на убийство депутат в Жмеринке скрылся за границу со справкой ВЛК

25 окт 2024, 19:36
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На Вінниччині висунули підозру чотирьом лікарям, які видали депутату довідку про непридатність до служби.


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Керівник ВЛК разом з іншими лікарями склали й видали низку медичних документів, які містять неправдиву інформацію про те, що в ексдепутата нібито є захворювання, повідомив Офіс генпрокурора.

Це стало підставою, щоб визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку, Завдяки цим документам він також отримав можливість без перешкод виїхати за кордон.

Це й зробив підозрюваний ексдепутат Жмеринської міської ради, якого також звинувачують в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради.

Источник: Ракурс


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