Підозрюваний в організації замаху на вбивство депутат у Жмеринці втік за кордон з довідкою ВЛК

Підозрюваний в організації вбивства колеги депутат у Жмеринці втік за кордон з довідкою ВЛК

https://racurs.ua/ua/n200592-pidozruvanyy-v-organizaciyi-zamahu-na-vbyvstvo-deputat-u-jmerynci-vtik-za-kordon-z-dovidkou-vlk.html

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На Вінниччині висунули підозру чотирьом лікарям, які видали депутату довідку про непридатність до служби.

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Керівник ВЛК разом з іншими лікарями склали й видали низку медичних документів, які містять неправдиву інформацію про те, що в ексдепутата нібито є захворювання, повідомив Офіс генпрокурора.

Це стало підставою, щоб визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку, Завдяки цим документам він також отримав можливість без перешкод виїхати за кордон.

Це й зробив підозрюваний ексдепутат Жмеринської міської ради, якого також звинувачують в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради.