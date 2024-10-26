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Ракурс
В Хмельницке и области частично исчез свет. Фото:

Хмельницкая область частично обесточена из-за атаки «Шахедов»

26 окт 2024, 12:50
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Російські ударні дрони типу Shahed атакували Хмельниччину в ніч на 26 жовтня.


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Протиповітряна оборона регіону збила вісім ворожих безпілотників. Ворожа атака призвела до часткового знеструмлення Хмельницького та чотирьох населених пунктів. Про це керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін 27 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, російська атака пошкодила приміщення готелю та вікна у двох будинках. Зараз на місцях влучань працюють відповідні служби, а енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

На щастя, серед цивільних ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Внаслідок цього загинула 15-річна дівчинка. Постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Источник: Ракурс


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