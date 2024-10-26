У Хмельницьку та області частково зникло світло. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200610-hmelnychchyna-chastkovo-znestrumlena-cherez-ataku-shahediv.html

Ракурс

Російські ударні дрони типу Shahed атакували Хмельниччину в ніч на 26 жовтня.

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Протиповітряна оборона регіону збила вісім ворожих безпілотників. Ворожа атака призвела до часткового знеструмлення Хмельницького та чотирьох населених пунктів. Про це керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін 27 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, російська атака пошкодила приміщення готелю та вікна у двох будинках. Зараз на місцях влучань працюють відповідні служби, а енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

На щастя, серед цивільних ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Внаслідок цього загинула 15-річна дівчинка. Постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.