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Ракурс
Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Удар по багатоповерхівці в Києві — кількість поранених зросла

26 жов 2024, 08:49
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Влучання російського «Шахеда» у багатоповерхівку в Соломʼянському районі Києва призвела до загибелі 15-річної дівчинки.


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Також постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Про це Київська міська військова адміністрація 26 жовтня повідомила у Telegram.

Загалом у багатоквартирному будинку, куди влучив БпЛА, пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. На 20-му поверсі горіла квартира. Евакуювати довелося понад 100 людей.

Міський голова Віталій Кличко поінформував у Telegram, що жертва — це дівчинка 2009 року народження. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Спочатку було відомо про одного загиблого та двох поранених.

Джерело: Ракурс


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