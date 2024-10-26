Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200602-udar-po-bagatopoverhivci-v-kyievi-kilkist-poranenyh-zrosla.html

Ракурс

Влучання російського «Шахеда» у багатоповерхівку в Соломʼянському районі Києва призвела до загибелі 15-річної дівчинки.

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Також постраждали шестеро осіб, одну людину довелося госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Про це Київська міська військова адміністрація 26 жовтня повідомила у Telegram.

Загалом у багатоквартирному будинку, куди влучив БпЛА, пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. На 20-му поверсі горіла квартира. Евакуювати довелося понад 100 людей.

Міський голова Віталій Кличко поінформував у Telegram, що жертва — це дівчинка 2009 року народження. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня армія рф здійснила чергову атаку на Київ. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Солом’янському районі. Спочатку було відомо про одного загиблого та двох поранених.