На мусорнике в Ровенской области обнаружили тело мертвого льва, фото:

https://racurs.ua/n200636-mertvogo-lva-obnarujili-na-territorii-zavoda-po-utilizacii-othodov-na-rovenschine-foto.html

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Тіло лева виявили на території Костопільського заводу з утилізації відходів.

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Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева. За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередньо слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

Нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин, — розповіли у поліції.

Раніше у соцмережах з’явилося фото мертвої тварини на смітнику. Стверджується, що, окрім лева, на смітнику також виявили мертвих лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.