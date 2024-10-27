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Ракурс
На мусорнике в Ровенской области обнаружили тело мертвого льва, фото:

Мертвого льва обнаружили на территории завода по утилизации отходов на Ровенщине (ФОТО)

27 окт 2024, 12:20
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Тіло лева виявили на території Костопільського заводу з утилізації відходів.


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Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева. За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередньо слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

Нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин, — розповіли у поліції.

Раніше у соцмережах з’явилося фото мертвої тварини на смітнику. Стверджується, що, окрім лева, на смітнику також виявили мертвих лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.

Источник: Ракурс


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