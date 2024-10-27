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На смітнику на Рівненщині виявили тіло мертвого лева, фото:
Мертвого лева виявили на території заводу з утилізації відходів на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200636-mertvogo-leva-vyyavyly-na-terytoriyi-zavodu-z-utylizaciyi-vidhodiv-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
Тіло лева виявили на території Костопільського заводу з утилізації відходів.
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Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева. За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що попередньо слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.
Нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин, — розповіли у поліції.
Раніше у соцмережах з’явилося фото мертвої тварини на смітнику. Стверджується, що, окрім лева, на смітнику також виявили мертвих лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.