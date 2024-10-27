Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российских КАБов, скриншот видео

1100 КАБов применили рашисты против Украины за неделю — Зеленский (ВИДЕО)

27 окт 2024, 13:13
999

Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.


.

Про це сьогодні, у неділю 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, — наголосив Зеленський.

Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров