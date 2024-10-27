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Последствия удара российских КАБов, скриншот видео
1100 КАБов применили рашисты против Украины за неделю — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200638-1100-kabov-primenili-rashisty-protiv-ukrainy-za-nedelu-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.
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Про це сьогодні, у неділю 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, — наголосив Зеленський.
Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим, — додав він.
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