Последствия удара российских КАБов, скриншот видео

https://racurs.ua/n200638-1100-kabov-primenili-rashisty-protiv-ukrainy-za-nedelu-zelenskiy-video.html

Ракурс

Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.

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Про це сьогодні, у неділю 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, — наголосив Зеленський.