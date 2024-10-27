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Ракурс
Наслідки удару російських КАБів, скріншот відео

1100 КАБів застосували рашисти проти України за тиждень — Зеленський (ВІДЕО)

27 жов 2024, 13:13
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Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.


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Про це сьогодні, у неділю 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, — наголосив Зеленський.

Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим, — додав він.

Джерело: Ракурс


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