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Наслідки удару російських КАБів, скріншот відео
1100 КАБів застосували рашисти проти України за тиждень — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200638-1100-kabiv-zastosuvaly-rashysty-proty-ukrayiny-za-tyjden-zelenskyy-video.htmlРакурс
Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.
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Про це сьогодні, у неділю 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, — наголосив Зеленський.
Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим, — додав він.