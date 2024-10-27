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Последствия удара по ангару с зерном в Харьковской области, фото: Сергей Болвинов

Россияне снова уничтожают зерно — ракеты ударили по ангару на Харьковщине (ФОТО)

27 окт 2024, 15:03
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На Харківщині росіяни прицільно вдарили ракетами по ангару із зерном, розташованому поблизу міста Чугуєва.


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Спалахнула пожежа, у якій згоріли тонни збіжжя, збитки наразі підраховують. Про це сьогодні, 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого, — розповів він.

Зазначається, що вибухотехніки вже встановили — удар було завдано ракетами ЗРК С-300.

Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований, — зазначив Болвінов.

Наслідки удару по ангару із зерном на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Источник: Ракурс


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