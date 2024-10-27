Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару по ангару із зерном на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Росіяни знову знищують зерно — ракети вдарили по ангару на Харківщині (ФОТО)

27 жов 2024, 15:03
999

На Харківщині росіяни прицільно вдарили ракетами по ангару із зерном, розташованому поблизу міста Чугуєва.


.

Спалахнула пожежа, у якій згоріли тонни збіжжя, збитки наразі підраховують. Про це сьогодні, 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого, — розповів він.

Зазначається, що вибухотехніки вже встановили — удар було завдано ракетами ЗРК С-300.

Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований, — зазначив Болвінов.

Наслідки удару по ангару із зерном на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів