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Наслідки удару по ангару із зерном на Харківщині, фото: Сергій Болвінов
Росіяни знову знищують зерно — ракети вдарили по ангару на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200642-rosiyany-znovu-znyschuut-zerno-rakety-vdaryly-po-angaru-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині росіяни прицільно вдарили ракетами по ангару із зерном, розташованому поблизу міста Чугуєва.
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Спалахнула пожежа, у якій згоріли тонни збіжжя, збитки наразі підраховують. Про це сьогодні, 27 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого, — розповів він.
Зазначається, що вибухотехніки вже встановили — удар було завдано ракетами ЗРК С-300.
Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований, — зазначив Болвінов.
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