100 бригада уничтожила два российских «Пиона» в глубоком тылу

https://racurs.ua/n200645-100-brigada-unichtojila-dva-rossiyskih-piona-v-glubokom-tylu-video.html

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Відразу дві самохідних гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100.

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Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога — за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.

Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».