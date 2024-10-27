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Ракурс
100 бригада уничтожила два российских «Пиона» в глубоком тылу

100 бригада уничтожила два российских «Пиона» в глубоком тылу (ВИДЕО)

27 окт 2024, 15:48
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Відразу дві самохідних гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100.


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Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога — за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.

Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Источник: Ракурс


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