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Ракурс
100 бригада знищила два російські “Піони” в глибокому тилу

100 бригада знищила два російські «Піони» в глибокому тилу (ВІДЕО)

27 жов 2024, 15:48
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Відразу дві самохідних гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100.


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Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога — за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.

Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Джерело: Ракурс


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