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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, близько 10.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали авіаудару по кладовищу у Хотінській громаді Сумського району.
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За попередніми даними, удар було здійснено керованою авіабомбою, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Внаслідок авіаудару загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством, — зазначили в прокуратурі.
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