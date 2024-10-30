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Россияне нанесли авиаудар по кладбищу на Сумщине, фото:

Рашисты ударили по кладбищу в Сумской области — погиб человек

30 окт 2024, 17:42
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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, близько 10.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали авіаудару по кладовищу у Хотінській громаді Сумського району.


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За попередніми даними, удар було здійснено керованою авіабомбою, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Внаслідок авіаудару загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством, — зазначили в прокуратурі.

Источник: Ракурс


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