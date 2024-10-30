Рашисти вдарили по кладовищу на Сумщині — загинула людина

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни завдали авіаудару по кладовищу на Сумщині
Рашисти вдарили по кладовищу на Сумщині — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n200745-rashysty-vdaryly-po-kladovyschu-na-sumschyni-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, близько 10.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали авіаудару по кладовищу у Хотінській громаді Сумського району.
.
За попередніми даними, удар було здійснено керованою авіабомбою, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Внаслідок авіаудару загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством, — зазначили в прокуратурі.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...