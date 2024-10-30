Рашисти вдарили по кладовищу на Сумщині — загинула людина

Росіяни завдали авіаудару по кладовищу на Сумщині

https://racurs.ua/ua/n200745-rashysty-vdaryly-po-kladovyschu-na-sumschyni-zagynula-ludyna.html

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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, близько 10.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали авіаудару по кладовищу у Хотінській громаді Сумського району.

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За попередніми даними, удар було здійснено керованою авіабомбою, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Внаслідок авіаудару загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення.