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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Пограничники уничтожили антенну радиоэлектронной разведки врага на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200764-pogranichniki-unichtojili-antennu-radioelektronnoy-razvedki-vraga-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотників знищили антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження.
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Відповідне відео сьогодні. 31 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Враження ворожої цілі сталося під Вовчанськом. Під удар потрапили також місця укриття особового складу окупантів.
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