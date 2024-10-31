Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n200764-pogranichniki-unichtojili-antennu-radioelektronnoy-razvedki-vraga-na-volchanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотників знищили антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження.

.

Відповідне відео сьогодні. 31 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Враження ворожої цілі сталося під Вовчанськом. Під удар потрапили також місця укриття особового складу окупантів.