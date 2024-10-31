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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Пограничники уничтожили антенну радиоэлектронной разведки врага на Волчанском направлении (ВИДЕО)

31 окт 2024, 11:40
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Українські прикордонники з бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотників знищили антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження.


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Відповідне відео сьогодні. 31 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Враження ворожої цілі сталося під Вовчанськом. Під удар потрапили також місця укриття особового складу окупантів.

Источник: Ракурс


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