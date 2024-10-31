Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200764-prykordonnyky-znyschyly-antenu-radioelektronnoyi-rozvidky-vorona-na-vovchanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотників знищили антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження.

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Відповідне відео сьогодні. 31 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Враження ворожої цілі сталося під Вовчанськом. Під удар потрапили також місця укриття особового складу окупантів.