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Знищення російської техніки, скріншот відео
Прикордонники знищили антену радіоелектронної розвідки ворога на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200764-prykordonnyky-znyschyly-antenu-radioelektronnoyi-rozvidky-vorona-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотників знищили антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження.
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Відповідне відео сьогодні. 31 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Враження ворожої цілі сталося під Вовчанськом. Під удар потрапили також місця укриття особового складу окупантів.