В ноябре в "Резерв+" заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста – кто ее получит первым

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У Міноборони повідомили, що під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+" у листопаді цього року — запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у телемарафоні «Єдині новини», що першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти — також згодом їх отримають багатодітні батьки.

Вона зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується у застосунок та в електронний військовий обліковий кабінет.