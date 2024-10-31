У листопаді в "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку - хто її отримає першим

https://racurs.ua/ua/n200779-u-lystopadi-v-rezerv-zapracuie-servis-z-oformlennya-vidstrochky-cholovikiv-pryzovnogo-viku.html

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У Міноборони повідомили, що під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+" у листопаді цього року — запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у телемарафоні «Єдині новини», що першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти — також згодом їх отримають багатодітні батьки.

Вона зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується у застосунок та в електронний військовий обліковий кабінет.