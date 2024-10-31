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Ракурс
У листопаді в "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку - хто її отримає першим

У листопаді в «Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку — хто її отримає першим

31 жов 2024, 18:25
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У Міноборони повідомили, що під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+" у листопаді цього року — запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.


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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у телемарафоні «Єдині новини», що першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти — також згодом їх отримають багатодітні батьки.

Вона зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується у застосунок та в електронний військовий обліковий кабінет.

Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс миттєвих електронних відстрочок. В листопаді, у наступному оновленні «Резерв+", цей сервіс обов’язково з’явиться. Ця функція стає можлива завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами, і ця робота займає значний час. Запуск відстрочок — це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян, — розповіла посадовиця.

Джерело: Ракурс


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