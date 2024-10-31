Ракурсhttps://racurs.ua/
У листопаді в "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку - хто її отримає першим
У листопаді в «Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку — хто її отримає першимhttps://racurs.ua/ua/n200779-u-lystopadi-v-rezerv-zapracuie-servis-z-oformlennya-vidstrochky-cholovikiv-pryzovnogo-viku.htmlРакурс
У Міноборони повідомили, що під час наступного оновлення мобільного застосунку «Резерв+" у листопаді цього року — запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.
.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у телемарафоні «Єдині новини», що першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти — також згодом їх отримають багатодітні батьки.
Вона зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується у застосунок та в електронний військовий обліковий кабінет.
Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс миттєвих електронних відстрочок. В листопаді, у наступному оновленні «Резерв+", цей сервіс обов’язково з’явиться. Ця функція стає можлива завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами, і ця робота займає значний час. Запуск відстрочок — це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян, — розповіла посадовиця.