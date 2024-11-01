Последствия обстрелов пожарной части. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200789-okkupanty-atakovali-pojarnuu-chast-v-odesse-raneny-spasateli.html

Ракурс

Російські окупанти вчора ввечері атакували Одесу.

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Під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Внаслідок атаки пошкоджено пожежні автомобілі та будівля частини. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 1 листопада повідомила у Telegram.

Крім того, постраждали рятувальники. Двоє співробітників ДСНС, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, дістали поранення. Їх довелося госпіталізувати.

Як відомо, вчора 21.00 в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу.

Нагадаємо, 31 жовтня в Одесі місцеві пабліки повідомляли, що російськи окупанти вдарили по житлових кварталах міста касетним боєприпасом — для масового ураження цивільних.