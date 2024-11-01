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Ракурс
Последствия обстрелов пожарной части. Фото: ГСЧС

Оккупанты атаковали пожарную часть в Одессе — ранены спасатели

1 ноя 2024, 08:21
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Російські окупанти вчора ввечері атакували Одесу.


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Під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Внаслідок атаки пошкоджено пожежні автомобілі та будівля частини. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 1 листопада повідомила у Telegram.

Крім того, постраждали рятувальники. Двоє співробітників ДСНС, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, дістали поранення. Їх довелося госпіталізувати.

Як відомо, вчора 21.00 в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу.

Наслідки обстрілу пожежної частини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу пожежної частини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу пожежної частини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 31 жовтня в Одесі місцеві пабліки повідомляли, що російськи окупанти вдарили по житлових кварталах міста касетним боєприпасом — для масового ураження цивільних.

Источник: Ракурс


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