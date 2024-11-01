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Ракурс
Армия рф продвинулась в Украине. Карта: DeepState

Армия рф продвинулась около шести населенных пунктов в Украине — DeepState

1 ноя 2024, 10:50
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Просування російської армії фіксується на території України.


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Російські загарбники мали успіх біля п’яти населених пунктів та одного — в Донецькій області. Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці. Про це 1 листопада проекту DeepState повідомив у Telegram.

Водночас Telegram-канал «Розвідка Ноєм» поінформував, що ворог вже намагається рухатися за Селидове. У самому місті загарбники вже займаються мародерством та влаштовують «фільтраційні заходи».

У Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що на фронті 31 жовтня відбулося 150 бойових зіткнень. Найважче на Курахівському напрямку — там було зафіксовано 56 боїв. А на Покровському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальних і штурмових дій ворога.

Армія рф просунулася в Україні. Карта: DeepState

Армія рф просунулася в Україні. Карта: DeepState

Армія рф просунулася в Україні. Карта: DeepState

Армія рф просунулася в Україні. Карта: DeepState

Армія рф просунулася в Україні. Карта: DeepState

Нагадаємо, днями українська влада заявила, що російські окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська в Харківській області. Ворог регулярно б'є по місту керованими авіабомбами.

Источник: Ракурс


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