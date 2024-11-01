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Армия рф продвинулась в Украине. Карта: DeepState
Армия рф продвинулась около шести населенных пунктов в Украине — DeepStatehttps://racurs.ua/n200794-armiya-rf-prodvinulas-okolo-shesti-naselennyh-punktov-v-ukraine-deepstate.htmlРакурс
Просування російської армії фіксується на території України.
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Російські загарбники мали успіх біля п’яти населених пунктів та одного — в Донецькій області. Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці. Про це 1 листопада проекту DeepState повідомив у Telegram.
Водночас Telegram-канал «Розвідка Ноєм» поінформував, що ворог вже намагається рухатися за Селидове. У самому місті загарбники вже займаються мародерством та влаштовують «фільтраційні заходи».
У Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що на фронті 31 жовтня відбулося 150 бойових зіткнень. Найважче на Курахівському напрямку — там було зафіксовано 56 боїв. А на Покровському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальних і штурмових дій ворога.
Нагадаємо, днями українська влада заявила, що російські окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська в Харківській області. Ворог регулярно б'є по місту керованими авіабомбами.
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