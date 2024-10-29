Росіяни за три кілометри до Куп’янська, місто руйнують КАБами

https://racurs.ua/ua/n200714-rosiyany-za-try-kilometry-do-kup-yanska-misto-ruynuut-kabamy.html

Ракурс

Російські окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська

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Місто руйнують керованими авіабомбами.

Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5−3 км від Куп’янська. Постійні обстріли, постійні руйнування критичної цивільної інфраструктури. Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б'є, в тому числі керованими авіабомбами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила, — розповів начальник МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

Він додав, що на правобережжі Куп’янська ще працюють деякі установи, жителям надають комунальні послуги, однак спрогнозувати ситуацію через тиждень буде важко.

Евакуація населення з міста триває, але вона ускладнена через обстріл військами рф переправ через Оскіл, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі обласна влада працює над відновленням логістичного сполучення. Куп’янський напрямок залишається найважчим на Харківщині, додав він.

Беседін раніше повідомляв, що через руйнування критичної інфраструктури лівобережжя Куп’янської громади залишається без електрики, газо та водопостачання. Безпекова ситуація зараз не дозволяє проводити там відновлювальні роботи.

На правобережжі станом на 26 жовтня залишалося понад 3 тис. місцевого населення. Проводимо постійну роботу з інформування про можливість евакуації до більш безпечних регіонів України.