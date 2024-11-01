рф в октябре атаковала Украину рекордное количество «Шахедов». Фото:

https://racurs.ua/n200796-rekordnoe-kolichestvo-shahedov-zapustila-rf-po-ukraine-v-oktyabre-genshtab.html

Ракурс

Країна-агресор росія у жовтні атакувала Україну рекордною кількістю «Шахедів».

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Окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2 тис. 23 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Знищити або подавити вдалося 1 тис. 185 ворожих дронів. Ще 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 безпілотників вийшли з українського повітряного простору. Про це Генеральний штаб ЗСУ 1 листопада повідомив у Facebook.

А загалом з початку цього року противник запустив по території України 6 тис. 987 ударних БпЛА. Російські безпілотники били по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об'єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, війська російської федерації почали використовувати для ударів по Україні безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками. Уламки таких БпЛА вже виявили в Україні.