рф почала запускати по Україні «Шахеди». Фото:

https://racurs.ua/ua/n200793-shahedy-z-termobarychnym-zaryadom-pochala-zapuskaty-rf-po-ukrayini-isw.html

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Країна-агресор росія почала використовувати БпЛА «Шахед-136» з термобаричними боєголовками.

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Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дослідили уламки цих ударних безпілотників, які окупанти використовували у серіях ударів з 26 по 29 жовтня. Виявилося, що ворог модифікував дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомляється, що компанія «Росэлектроника», яка є дочірньою компанією російського державного оборонного конгломерату «Ростех», розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А «Солнцепек». Це покриття дозволяє поглинати радіохвилі, що робить установки «невидимими» для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Нагадаємо, напередодні видання видання Defense Express повідомило, що у російській федерації працюють над здешевленням запуску «Шахедів».