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Рашисты снова нанесли удар по жилой застройке Харькова, фото: УНН
В Харькове произошел «прилет» в жилой дом — ОВАhttps://racurs.ua/n200806-v-harkove-proizoshel-prilet-v-jiloy-dom-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали авіаудару по житловій інфраструктурі Харкова.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки. Інформація щодо потерпілих зʼясовується, — розповів Синєгубов.
Вибухи у місті пролунали близько 16.06.
Також про вибухи повідомляла прес-служба поліції Харківщини.
Не викладайте фото та відео «прильотів». Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102, — закликали у поліції.
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