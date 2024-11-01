Рашисты снова нанесли удар по жилой застройке Харькова, фото: УНН

https://racurs.ua/n200806-v-harkove-proizoshel-prilet-v-jiloy-dom-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали авіаудару по житловій інфраструктурі Харкова.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки. Інформація щодо потерпілих зʼясовується, — розповів Синєгубов.

Вибухи у місті пролунали близько 16.06.

Також про вибухи повідомляла прес-служба поліції Харківщини.