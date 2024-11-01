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Рашисты снова нанесли удар по жилой застройке Харькова, фото: УНН

В Харькове произошел «прилет» в жилой дом — ОВА

1 ноя 2024, 16:57
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали авіаудару по житловій інфраструктурі Харкова.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки. Інформація щодо потерпілих зʼясовується, — розповів Синєгубов.

Вибухи у місті пролунали близько 16.06.

Також про вибухи повідомляла прес-служба поліції Харківщини.

Не викладайте фото та відео «прильотів». Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102, — закликали у поліції.

Источник: Ракурс


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