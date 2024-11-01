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Рашисти знову завдали удару по житловій забудові Харкова, фото: УНН
У Харкові стався «приліт» у житловий будинок — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n200806-u-harkovi-stavsya-prylit-u-jytlovyy-budynok-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали авіаудару по житловій інфраструктурі Харкова.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки. Інформація щодо потерпілих зʼясовується, — розповів Синєгубов.
Вибухи у місті пролунали близько 16.06.
Також про вибухи повідомляла прес-служба поліції Харківщини.
Не викладайте фото та відео «прильотів». Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102, — закликали у поліції.